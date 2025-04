Oasport.it - Basket, derby italiano in Eurolega tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. I meneghini sperano ancora di accedere ai play-in

L’dista per completare la regular season 2024-2025, con la trentatreesima e penultima giornata che vede disputarsi il– palla a due domani sera alle ore 20:30 alla Segafredo Arena – tra lae l’, in una sfida mai banale tra le nostre due portacolori anche in vista di una possibile lotta scudetto in Serie A.Da un lato lache cerca di onorare fino alla fine l’impegno europeo nonostante la stagione poco brillante, con le V-nere che nonostante l’avvicendamento in panchina tra Luca Banchi (ora alla guida dell’Efes Istanbul ein corsa per ioff) e l’esperto Dusko Ivanovic confermato anche per la prossima stagione. 8-24 è il record dei bolognesi, che puntano a fare bene contro gli acerrimi rivalinell’ultima sfida casalinga prima di chiudere la stagione la settimana prossima in trasferta contro il Barcellona.