Corrieretoscano.it - Vivicittà 2025: torna la corsa per la pace e i diritti

Domenica 6 aprilea Livorno, lapodistica più inclusiva e diffusa d’Italia, con lo slogan “Immagina le persone vivere in”. Dal 1984 a oggi, l’evento ha coinvolto oltre un milione di partecipanti in più di 1.200 gare, unendo atleti professionisti, appassionati e famiglie in una grande festa di sport e impegno sociale.L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti, del presidente nazionale UISP Fabrizio Bernabei, della responsabile Grandi Eventi Nazionali UISP Ilaria Stefanini e del coordinatore del settore Podismo Paolo Falleni.Sport e valori sociali: il cuore dinon è solo una competizione sportiva, ma un simbolo di inclusione e solidarietà. In questa 41ª edizione, oltre venti città italiane ospiteranno laanche all’interno delle carceri e istituti penitenziari, promuovendo l’integrazione tra detenuti, atleti esterni e studenti delle scuole superiori.