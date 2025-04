Thesocialpost.it - Ilaria Sula, Mark l’ha uccisa con tre coltellate al collo. Si aggrava la posizione dei genitori

L’autopsia ha confermato i dettagli dell’aggressione che ha portato alla morte di, la giovane studentessacon trealdal suo ex fidanzato,Antony Samson. La ragazza è deceduta per shock emorragico, come emerso dall’esame autoptico eseguito giovedì all’Istituto di medicina legale de La Sapienza su disdella Procura di Roma.L’autopsia: servono altri esami per data e ora del decessoSebbene l’autopsia abbia chiarito le cause della morte, non è stato ancora possibile determinare il giorno e l’ora esatta del decesso. Saranno necessari ulteriori accertamenti, i cui esiti arriveranno nelle prossime settimane. Nel frattempo, Samson rimane in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli, dove ha confessato l’omicidio.Ladeisotto esameGli inquirenti stanno valutando il possibile coinvolgimento deidi Samson, presenti in casa in via Homs, nel quartiere Africano, al momento dell’aggressione.