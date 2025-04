Internews24.com - Graziani avvisa l’Inter: «Napoli campione d’Italia? Deve sperare che l’Inter…»

di RedazioneCiccioanalizza la lotta scudetto che vede coinvoltee Inter, ecco a che condizione il club partenopeo può diventareLa lotta scudetto traed Inter sta appassionando tutti. Ciccio, tra questi, non fa eccezione. L’ex calciatore è intervenuto a tal proposito nel corso di Radio Goal, in onda sulla frequenze di Kiss Kiss. Secondo quanto ha espresso l’ex (tra le tante) Torino e Fiorentina, a fare la differenza nella corsa a due tra il club meneghino e allenato da Simone Inzaghi e quello partenopeo di Antonio Conte sarà proprio la mole superiore di impegni che vede protagonisti i nerazzurri.SULLA LOTTA SCUDETTO – «Ilpuò diventare, davanti ha una squadra chegiocare diverse partite in più. Ilin qualche problemino fisico o mentale per, non può più sbagliare però»Leggi su Internews24.