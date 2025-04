Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Evenepoel tornerà al Giro di Romandia 2025

Roma, 3 aprile- Il ritorno di Remcodopo il calvario cominciato dall'incidente in allenamento di inizio dicembre ha finalmente una data: non si tratta di domenica 6 aprile, giorno deldelle Fiandre, ma di martedì 29 aprile, quando scatterà ildi. Il ritorno diIn effetti, la data del rientro coincide più o meno con i calcoli fatti proprio dal belga, che qualche settimana fa si era lasciato andare a un emblematico "-40 giorni al ritorno". Ora il conto alla rovescia è davvero arrivato nell'ultimissima parte, quella che precede la corsa svizzera, che terminerà domenica 4 maggio. La conferma nella startlist deldinon esclude un colpo di scena precedente, con quelle Ardenne da mesi indicate dacome l'obiettivo principale per il gran ritorno, una boccata di ossigeno anche per una Soudal Quick-Step che in questa prima parte di stagione ha dovuto fare i conti con tante cadute e altrettanti infortuni seri dei propri corridori.