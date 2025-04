Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva 2-6, 7-5 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro salva ben 6 match point e la porta al terzo e decisivo set!!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Prova la soluzione in lungolinea con il dritto, palla che esce in corridoio.0-30 Servizio e dritto lungo di Lorenzo.0-15 Buona risposta di, manda largo il dritto.2-0 Doppio fallo, il boemo è in uno stato che confusionale è dir poco. Break per Lorenzo!40-A Ancora palla break! Viene avanti Lorenzo e chiude con lo smash di rovescio!40-40 Annullate le tre palle break! Scambio durissimo, alla finecede mandando in rete il dritto.30-40 Fuori il colpo di dritto di.15-40 Lunga la risposta di rovescio di Lorenzo.0-40 Risposta meravigliosa incrociata di! Il torinese è in spolvero e si guadagna tre palle per breakkare subito!0-30 Ancora in corridoio il colpo del ceco, stavolta il rovescio.