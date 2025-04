Cinemaserietv.it - Come finisce il film Dune (2021)? Il futuro di Paul Atreides

Alla fine diviene messo alla prova da Jamis, un guerriero Fremen che lo sfida a un duello mortale.vince il combattimento, ma l’uccisione lo segna profondamente: è la sua prima uccisione, simbolo del cambiamento in atto dentro di lui. Dopo il duello,viene accolto tra i Fremen, e sceglie di restare con loro. In quel momento comprende che il suo destino è appena iniziato, e che per portare la pace su Arrakis dovrà abbracciare una strada oscura fatta di guerra e sacrifici.Questo dopo chee sua madre Jessica sopravvivono all’attacco devastante degli Harkonnen e all’assalto dell’Imperatore che ha portato alla caduta della Casa. Dopo essere fuggiti nel deserto, riescono a mettersi in salvo grazie alle abilità di sopravvivenza die all’uso del “Voce” da parte di Jessica.