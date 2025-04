Agi.it - La Giunta Gualtieri boccia il progetto della Roma Nuoto per lo stadio Flaminio

AGI - "Con una delibera votata all'unanimità dallaCapitale ha approvato il mancato riconoscimento del pubblico interesse per ildi fattibilità sullopresentato da Costruzioni Civili e Commerciali S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con la Rubner Holzbau S.r.l. e la S.S.D.a.r.l. Tra le considerazioni a fondamentodelibera disi legge: “La proposta non restituisce alla città la funzione primaria per la quale la struttura è stata progettata, quella di; non valorizza la vocazione di ‘grande impianto sportivo' in grado di ospitare manifestazioni sportive nazionali e internazionali; depotenzia le potenzialità delloquale polo attrattore culturale”. Inoltre: “La proposta depotenzia le funzionalità delloin virtùriduzione del numero dei posti, dai 42 mila originari a 7500, e dell'introduzione di funzioni di carattere commerciale” con una rete “costituita da una struttura di vendita di 2.