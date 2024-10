Mister Movie | Warner Bros. si aggiudica il nuovo adattamento di Cime Tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La Warner Bros. ha vinto la competizione tra le major per assicurarsi i diritti di distribuzione del nuovo adattamento cinematografico di Cime Tempestose, il celebre romanzo di Emily Brontë. Questo progetto ambizioso vedrà protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, mentre la regia sarà affidata all’acclamata Emerald Fennell. Il film ha attirato molta attenzione, non solo per il suo cast stellare, ma anche per le polemiche legate alla scelta degli attori, che hanno fatto discutere alcuni fan dell’opera classica. Le grandi case di produzione si sono date battaglia per ottenere i diritti di distribuzione del film, ma alla fine è stata la Warner Bros. a spuntarla. Mistermovie.it - Mister Movie | Warner Bros. si aggiudica il nuovo adattamento di Cime Tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La. ha vinto la competizione tra le major per assicurarsi i diritti di distribuzione delcinematografico di, il celebre romanzo di Emily Brontë. Questo progetto ambizioso vedrà protagonisti, mentre la regia sarà affidata all’acclamata Emerald Fennell. Il film ha attirato molta attenzione, non solo per il suo cast stellare, ma anche per le polemiche legate alla scelta degli attori, che hanno fatto discutere alcuni fan dell’opera classica. Le grandi case di produzione si sono date battaglia per ottenere i diritti di distribuzione del film, ma alla fine è stata la. a spuntarla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Chissà chi è” e “Affari Tuoi”, gli ex concorrenti fanno una sorpresa ad Amadeus - Amadeus, da quando è approdato sul Nove, con sé ha portato una certa eredità . Non solo si è portato dietro un programma di successo come “I soliti ... (ilmattino.it)

Amadeus, la casa di Milano nel quartiere di lusso: la cucina ciclamino e la gigantografia con la moglie - Amadeus ha dato il via ad una nuova fase della sua vita da quando ha deciso di lasciare la Rai per approdare in Warner Bros sul Nove. Nonostante gli ascolti iniziali non siano dei migliori, ... (ilgazzettino.it)

Cime Tempestose: Warner Bros si aggiudica la distribuzione del film con Margot Robbie e Jacob Elordi - Dopo un'agguerrita battaglia, Warner Bros si è aggiudicata i diritti per distribuire Cime Tempestose, diretto da Emerald Fennell. (movieplayer.it)

Warner si aggiudica il Cime Tempestose della Fennell - La Warner si e' aggiudicata il nuovo Cime Tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi e la regia di Emerald Fennell. (ANSA) ... (ansa.it)

Cime tempestose di Emerald Fennell acquistato per la distribuzione da Warner Bros - Warner Bros. ha ottenuto i diritti per l'adattamento cinematografico di MRC di "Cime tempestose" della regista Emerald Fennell. (cinefilos.it)