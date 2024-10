Gaeta.it - Il Venezia verso il duello salvezza: strade nuove con l’infermeria in miglioramento

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi prepara ad affrontare una cruciale sfida dicontro il Monza, con segnali incoraggianti dal campo.si sta progressivamente svuotando e ora il solo Bjarkason è infortunato, permettendo così alla squadra di concentrarsi sulla strategia di gioco. Con importanti novità in formazione, il tecnico Di Francesco spera di schierare una compagine più competitiva e in forma. Le novità in attacco: spazio a Yeboah e Oristanio Dopo un periodo di fatiche legate ai viaggi transoceanici che hanno messo a dura prova alcuni giocatori, Di Francesco ha deciso di dare maggior minutaggio a Yeboah. L’attaccante potrebbe formare una coppia offensiva con Oristanio, sostenendo il lavoro di Pohjanpalo. Questa scelta rappresenta un cambio tattico significativo, mirando a sfruttare l’agilità e la creatività di questi due giovani calciatori.