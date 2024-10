Calendario Coppa del Mondo Montreal 2024 short track: programma, orari e diretta tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutto pronto per la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024/2025 di short track, di scena a Montreal da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Il sipario sul massimo circuito mondiale, ora denominato World Tour, si alza sul ghiaccio della Maurice-Richard Arena della città canadese. L’Italia di Kenan Gouadec si presenta al via con un bel gruppo, trascinato da Pietro Sighel. Assente in questa prima tappa Arianna Fontana, in Germania a caccia della qualificazione nel pattinaggio di velocità su pista lunga. La fuoriclasse azzurra tornerà in gara nello short track a partire dalla seconda tappa, in programma a Salt Lake City dal 1° al 3 novembre. Ecco, di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (tenendo conto anche del ritorno in vigore dell’ora solare tra sabato 26 e domenica 27 ottobre) e tutte le informazioni per seguire l’evento. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutto pronto per la tappa inaugurale delladel/2025 di, di scena ada venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Il sipario sul massimo circuito mondiale, ora denominato World Tour, si alza sul ghiaccio della Maurice-Richard Arena della città canadese. L’Italia di Kenan Gouadec si presenta al via con un bel gruppo, trascinato da Pietro Sighel. Assente in questa prima tappa Arianna Fontana, in Germania a caccia della qualificazione nel pattinaggio di velocità su pista lunga. La fuoriclasse azzurra tornerà in gara nelloa partire dalla seconda tappa, ina Salt Lake City dal 1° al 3 novembre. Ecco, di seguito, ildettagliato con date eitaliani (tenendo conto anche del ritorno in vigore dell’ora solare tra sabato 26 e domenica 27 ottobre) e tutte le informazioni per seguire l’evento.

