Bologna, esplosione in capannone Toyota: due morti e 8 feriti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Erano le 17 di ieri quando un’esplosione, tanto improvvisa quanto violenta, probabilmente di un compressore, ha trasforma un normale pomeriggio in fabbrica in una tragedia. Due operai sono morti almeno altri due sono rimasti feriti in maniera grave, mentre altri hanno riportato ferite superficiali. È successo ieri in un capannone della Toyota Material Handling sulla Imolaoggi.it - Bologna, esplosione in capannone Toyota: due morti e 8 feriti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Erano le 17 di ieri quando un’, tanto improvvisa quanto violenta, probabilmente di un compressore, ha trasforma un normale pomeriggio in fabbrica in una tragedia. Due operai sonoalmeno altri due sono rimastiin maniera grave, mentre altri hanno riportato ferite superficiali. È successo ieri in undellaMaterial Handling sulla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora esplosioni di walkie-talkie in Libano : almeno 20 morti e 450 feriti - . Non ha menzionato gli ordigni esplosivi, ma ha elogiato il lavoro dell’esercito e delle agenzie di sicurezza israeliane, dicendo che “i risultati sono davvero impressionanti”. Inoltre, molte delle vittime non erano combattenti di Hezbollah, ma membri delle vaste operazioni civili del gruppo che servivano principalmente la comunità sciita del Libano. (Metropolitanmagazine.it)

Esplosione Toyota Bologna - due lavoratori morti e undici feriti : chi sono le vittime - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un boato fortissimo, vetri in frantumi e le pareti che quasi tremavano. È questo quello che hanno avvertito i lavoratori della Toyota Material Handling, multinazionale che si occupa di movimento merci e produzione di carrelli elevatori, in. . (Bolognatoday.it)

Esplosione alla Toyota, due operai morti: Fabio aveva 34 anni, Lorenzo 37. «Boato pazzesco, come un terremoto» - Un'esplosione, probabilmente innescata da un compressore, che ha fatto crollare una parte di un capannone ed ha provocato due morti, un ferito grave e una decina in condizioni più ... (corriereadriatico.it)

Attacco terroristico ad Ankara: i tecnici di Leonardo al sicuro, cinque morti e 22 feriti - L'attentato, rivendicato dal gruppo separatista curdo PKK. Nell'area dell'impianto erano presenti anche otto tecnici dell'azienda italiana, che stanno bene e sono al sicuro ... (varesenews.it)

Esplosione alla Toyota: due morti e undici feriti: «Qui sempre problemi sulla sicurezza» Domani lo sciopero dei metalmeccanici - Le due vittime sono Lorenzo Cubello (37 anni) e Fabio Tosi (34), un altro collega è in gravi condizioni. Il 25 ottobre sciopero di tutto il comparto metalmeccanico in provinc. Una lavoratrice: «Ci si ... (msn.com)