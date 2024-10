Alessandro Gassmann allo Spazio Coming Soon: presentato Mani nude alla Festa del Cinema di Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il film Mani nude è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Le attività stampa in presenza di Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e del regista Mauro Mancini si sono svolte allo Spazio Coming Soon. Comingsoon.it - Alessandro Gassmann allo Spazio Coming Soon: presentato Mani nude alla Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il filmè statoin anteprimadeldi. Le attività stampa in presenza di, Francesco Gheghi e del regista Mauro Mancini si sono svolte

Mai visto un Alessandro Gassmann così cattivo : “Ma nella violenza di 'Mani nude' c’è forse un germe di speranza” - Irrompe alla Festa del Cinema di Roma la violenza e la crudeltà di Mani nude, il nuovo film di Mauro Mancini, che aveva già fatto parlare di sé con l'opera prima Non odiare. . Ancora una volta il regista chiama al suo fianco Alessandro Gassmann, nei panni di un carceriere che allena ragazzi a lottare in combattimenti clandestini. (Milleunadonna.it)

Alessandro Gassmann “cattivo e ferito” sul red carpet della Festa del Cinema di Roma - The post Alessandro Gassmann “cattivo e ferito” sul red carpet della Festa del Cinema di Roma first appeared on Pettegolezzi Sulle Celebrità. L’intenso argomento del film mira a provocare riflessioni e discussioni sugli angoli oscuri della società. Una narrazione avvincente di lotta e sopravvivenza In “Mani nude”, diretto da Mauro Mancini, Gassmann assume il ruolo impegnativo di Minuto, un carceriere che addestra giovani ragazzi a combattere clandestinamente. (Pettegolezzicelebrita.com)

Alessandro Gassmann «cattivo e ferito» sul red carpet della Festa del cinema di Roma - L'attore in Mani Nude interpreta un allenatore senza pietà («le persone ferite sono le più pericolose»), e all'Auditorium arriva con la moglie Sabrina Knaflitz. Poco prima era stato il momento di Elisabetta Sgarbi. (Vanityfair.it)