Young Boys-Inter, Taremi punta al bis: una dimensione naturale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Young Boys-Inter sarà la terza giornata di questa Champions League per i nerazzurri. Tra i calciatori che avranno la possibilità di mostrare il proprio valore vi sarà Mehdi Taremi, pronto a giocare dal primo minuto in una competizione che conosce benissimo. L'OCCASIONE – Young Boys-Inter rappresenterà una nuova opportunità per Mehdi Taremi al fine di dimostrare quanto utile possa essere alla causa nerazzurra. Capacità di far salire la squadra, supporto ai compagni nella costruzione del gioco, finalizzazione, assist, personalità: queste sono alcune delle caratteristiche essenziali del calciatore iraniano, prelevato dall'Inter a parametro zero. Il calciatore ex Porto comporrà insieme a Marko Arnautovi? il duo d'attacco chiamato a garantire una prestazione del livello che il tecnico Simone Inzaghi si auspica per una partita comoda contro lo Young Boys.

