Sostenibilità e ambiente. La prima comunità cooperativa per condividere l’elettricità (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È nata la prima comunità energetica rinnovabile del circondario imolese. L’obiettivo? condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tra cittadini, enti del terzo settore e piccole e medie imprese. Un primo passaggio, per poi ampliare il mosaico sul territorio, per condividere energia pulita e ridurre l’impatto ambientale. Il progetto, patrocinato dal Nuovo Circondario Imolese, vede coinvolte diverse cooperative della zona: Aurora Seconda, Giovani Rilegatori, Hibou, Unicoop, Centro Abita, il centro sociale La Tozzona e Bacchilega. Ma anche realtà ecclesiastiche come la parrocchia di Santo Spirito e il seminario diocesano. L’iniziativa si basa sulla partecipazione volontaria alla comunità, sul sistema di condivisione virtuale di quanto prodotto nel perimetro d’azione della cabina primaria e sulla funzionalità degli impianti fotovoltaici. Ilrestodelcarlino.it - Sostenibilità e ambiente. La prima comunità cooperativa per condividere l’elettricità Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È nata laenergetica rinnovabile del circondario imolese. L’obiettivo?energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tra cittadini, enti del terzo settore e piccole e medie imprese. Un primo passaggio, per poi ampliare il mosaico sul territorio, perenergia pulita e ridurre l’impatto ambientale. Il progetto, patrocinato dal Nuovo Circondario Imolese, vede coinvolte diverse cooperative della zona: Aurora Seconda, Giovani Rilegatori, Hibou, Unicoop, Centro Abita, il centro sociale La Tozzona e Bacchilega. Ma anche realtà ecclesiastiche come la parrocchia di Santo Spirito e il seminario diocesano. L’iniziativa si basa sulla partecipazione volontaria alla, sul sistema di condivisione virtuale di quanto prodotto nel perimetro d’azione della cabinaria e sulla funzionalità degli impianti fotovoltaici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gestazione per altri reato universale : la prima legge contro la comunità queer è disonesta e ipocrita - Tralasciando tali aspetti, mi concentrerei su altri elementi di questo provvedimento che feriscono la qualità della nostra democrazia. Diranno infatti quanti e quante hanno voluto tale provvedimento che esso colpisce tutte le coppie che andranno all’estero per la Gpa, eterosessuali e non. E ciò è disonesto. (Ilfattoquotidiano.it)

Villaggio artigiano ai Torrazzi. Nasce la prima comunità energetica : "Necessario restare competitivi" - La prima comunità energetica del Comune di Modena è nata martedì. I membri partecipano attivamente alla gestione dell’energia, contribuendo a ridurre i costi e a promuovere pratiche sostenibili. Il nostro obiettivo è estendere il progetto anche alle aziende vicine, coinvolgendole nella transizione energetica". (Ilrestodelcarlino.it)

In anteprima al Gesù Redentore la proiezione de "La comunità viaggiante" - il docufilm sul Villaggio Giardino - Non palazzi immersi nel verde, ma vagoni di un treno che da cinquant’anni porta in viaggio una comunità: quella del Villaggio Giardino. È questo il senso del docufilm "La comunità viaggiante", di Riccardo Finelli con la direzione artistica di Christian Pugnaghi, patrocinato dal Comune di Modena... (Modenatoday.it)