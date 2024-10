Basket, la Virtus Bologna si sblocca in Eurolega. Clyburn guida alla vittoria in casa del Partizan (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo quattro sconfitte, la Virtus Bologna finalmente si sblocca in Eurolega ed espugna Belgrado. Una vittoria pesantissima quella della squadra di Luca Banchi, che supera in volata 70-69 il Partizan al termine di una partita tiratissima e che si è decisa al termine di un finale davvero palpitante. Un successo che fa anche benissimo al morale della Virtus, mentre per il Partizan è la terza sconfitta stagionale. L’eroe della serata è senza alcun dubbio Will Clyburn, che mette a referto 27 punti. In doppia cifra ci vanno anche Isaia Cordinier (12) e Matthew Morgan (10), mentre al Partizan non sono bastati i 20 punti di Tyreque Jones e i 14 di Iffe Lundberg. Subito cinque punti in avvio di Brown, mentre per la Virtus risponde Clyburn. L’inizio, però, è tutto per i padroni di casa e la penetrazione di Marinkovic vale il +8 (13-5) con Banchi che è obbligato a chiamare timeout. Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna si sblocca in Eurolega. Clyburn guida alla vittoria in casa del Partizan Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo quattro sconfitte, lafinalmente siined espugna Belgrado. Unapesantissima quella della squadra di Luca Banchi, che supera in volata 70-69 ilal termine di una partita tiratissima e che si è decisa al termine di un finale davvero palpitante. Un successo che fa anche benissimo al morale della, mentre per ilè la terza sconfitta stagionale. L’eroe della serata è senza alcun dubbio Will, che mette a referto 27 punti. In doppia cifra ci vanno anche Isaia Cordinier (12) e Matthew Morgan (10), mentre alnon sono bastati i 20 punti di Tyreque Jones e i 14 di Iffe Lundberg. Subito cinque punti in avvio di Brown, mentre per larisponde. L’inizio, però, è tutto per i padroni die la penetrazione di Marinkovic vale il +8 (13-5) con Banchi che è obbligato a chiamare timeout.

