Scherma, il fioretto azzurro si raduna in Valle d'Aosta in vista dell'inizio della Coppa del Mondo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la lunga pausa post Olimpiadi, laitaliana è pronta a ripartire per il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. Sarà un cammino lunghissimo e che per ilcomincerà dalla, visto che in questa settimana si terrà il raduno nel comune di Ayas, precisamente nella località di Champoluc. Ilitaliano riparte dalle tre medaglie d’argento vinte a Parigi: quella di Filippo Macchi nell’individuale e poi le due arrivate nelle prove a squadre. Questo raduno si tiene un mese primadel, visto che il primo appuntamento sarà sia per gli uomini sia per le donne dal 21 al 24 novembre a Tunisi.