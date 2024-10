Monaco, messaggio chiaro (anche) all’Inter: Stella Rossa asfaltata (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Monaco, futuro avversario dell’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League, trova la vittoria casalinga per 5-1 contro la Stella Rossa, caduta proprio sotto i colpi dei nerazzurri (4-0) nella scorsa giornata MANITA – Dopo il 4-0 contro l’Inter della scorsa giornata, per la Stella Rossa arriva un altro pesante risultato in UEFA Champions League. Vittima, questa volta, del Monaco, che è una delle prossime avversarie dei nerazzurri in questa fase campionato. La gara dura di fatto un tempo, con i francesi che passano in vantaggio grazie alla rete di Minamino dopo venti minuti di gioco. La speranza per i serbi la regala Ndiaye, che sette minuti dopo, al 27?, su rigore mette a segno il momentaneo pareggio. Proprio prima di andare all’Intervallo, però, arriva la beffa per gli ospiti: è Embolo questa volta ad andare in rete, regalando ai transalpini il gol del 2-1. Inter-news.it - Monaco, messaggio chiaro (anche) all’Inter: Stella Rossa asfaltata Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il, futuro avversario dell’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League, trova la vittoria casalinga per 5-1 contro la, caduta proprio sotto i colpi dei nerazzurri (4-0) nella scorsa giornata MANITA – Dopo il 4-0 contro l’Inter della scorsa giornata, per laarriva un altro pesante risultato in UEFA Champions League. Vittima, questa volta, del, che è una delle prossime avversarie dei nerazzurri in questa fase campionato. La gara dura di fatto un tempo, con i francesi che passano in vantaggio grazie alla rete di Minamino dopo venti minuti di gioco. La speranza per i serbi la regala Ndiaye, che sette minuti dopo, al 27?, su rigore mette a segno il momentaneo pareggio. Proprio prima di andarevallo, però, arriva la beffa per gli ospiti: è Embolo questa volta ad andare in rete, regalando ai transalpini il gol del 2-1.

