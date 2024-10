Atalanta-Celtic, Gasperini in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida valida per la terza giornata della nuova Champions League 2024/25 tra Atalanta e Celtic. Gli orobici hanno ripreso un buon ritmo in campionato, e grazie alle vittorie contro Genoa e Venezia sono rientrati nelle posizioni nobili della classifica; anche in Champions League la formazione bergamasca si è ben comportata, con 4 punti frutto del pari interno con l’Arsenal e la netta vittoria sul campo neutro di Amburgo contro lo Shakhtar Donetsk. L’allenatore della Dea molto probabilmente riceverà domande sul buon momento della sua squadra e in particolare del capocannoniere del campionato italiano Mateo Retegui, oltre ai dubbi di formazione e alle caratteristiche dell’avversario, che non va sottovalutato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Gian Piero, alla vigilia della sfida valida per la terza giornata della nuova Champions League 2024/25 tra. Gli orobici hanno ripreso un buon ritmo in campionato, e grazie alle vittorie contro Genoa e Venezia sono rientrati nelle posizioni nobili della classifica; anche in Champions League la formazione bergamasca si è ben comportata, con 4 punti frutto del pari interno con l’Arsenal e la netta vittoria sul campo neutro di Amburgo contro lo Shakhtar Donetsk. L’allenatore della Dea molto probabilmente riceverà domande sul buon momento della sua squadra e in particolare del capocannoniere del campionato italiano Mateo Retegui, oltre ai dubbi di formazione e alle caratteristiche dell’avversario, che non va sottovalutato.

