Torna l'acqua per le 400 persone del Parco Erika di Casalnuovo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo quattro giorni difficili e diversi incontri tra l'amministratore del Parco, il sindaco e Gori finalmente nei 110 appartamenti del complesso immobiliare è Tornata l'acqua «E' Tornata l'acqua al Parco Erika». Alle 18:45 una buona notizia. Alle 400 persone del complesso immobiliare di Casalnuovo, tra cui molti bambini, anziani e donne incinte, hanno ridato il bene più prezioso: l'acqua. A fronte di un debito monstre di 880 mila euro la Gori, seguendo tutto l'iter legislativo, qualche giorno fa ha staccato l'acqua ai 110 appartamenti del Parco Erika. Per bambini, anziani e donne incinte sono stati quattro giorni infernali: "Ci lavavamo con le bottiglie di acqua minerale". La questione è stata ripresa dagli organi di stampa, l'amministratore del Parco, il dottor Giacomo Coppola, ha subito contattato Gori ed incontrato il sindaco, Massimo Pelliccia.

