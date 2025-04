Spazionapoli.it - Napoli, Manna torna all’attacco! Ma c’è un problema

Leggi su Spazionapoli.it

Il ds azzurro prova are su una “vecchia” pista, ma deve scontrarsi con uno scoglio: i dettagli.Non è un mistero che ilabbia provato a prendere Pietro Comuzzo. L’interesse delnei confronti del difensore italiano classe 2005 era reale, ma la Fiorentina non ha voluto sentire ragioni. troppo importante per la rosa di Raffaele Palladino, impossibile cederlo a stagione in corso soprattutto considerando l’andamento straordinario della Fiorentina.Un rifiuto, però, che adesso ha creato un enorme paradosso. Comuzzo sembra stia uscendo pian piano dalle rotazioni di Palladino. E se da settembre a gennaio aveva giocato sempre e solo 90 minuti, dalle prime partite di febbraio il suo minutaggio è sceso di volta in volta. 12 e 6 minuti nelle ultime due uscite della Viola contro Juventus e Atalanta.