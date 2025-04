Quotidiano.net - Pompe di calore: chiave per un'industria europea sostenibile e competitiva

Ledisono una soluzione già disponibile per diminuire drasticamente la dipendenza dai combustibili fossili, una soluzione su cui l'Europa dovrebbe puntare per avere una". Questo è stato il punto di partenza del convegno "Heat Pumps for a Competitive Europe: Driving Clean Tech andl Growth", ovvero 'diper una Europa: guidando tecnologia pulita e crescitale' organizzato da EHPA (n Heat Pump Association) durante la seconda giornata dell'Exhibition and Conference internazionale Heat Pump Technologies. Il direttore generale di EHPA, Paul Kenny, ha indicato la strada da seguire per diffondere questa tecnologia, a partire dalla necessità di un riequilibrio dei prezzi di elettricità e gas, di una riforma della tassazione energetica che incentivi l'elettrificazione.