Pronostico Al-Hilal-Al Nassr: Pioli rischia il posto

Al--Alè una partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronosticiil. Sì, perché in caso di mancata vittoria, l’Al, potrebbe decidere per il cambio di tecnico. La squadra guidata dal tecnico italiano è terza in classifica e, l’ex Milan – accostato con molta insistenza alla Roma nel corso degli ultimi giorni – è nel mirino perché in una delle ultime uscite si “è permesso” di sostituire Cristiano Ronaldo.Al--Alil(Lapresse) – Ilveggente.itTutto questo, aggiunto al fatto che l’Alè fuori dalla corsa al campionato, potrebbe far capitolare tutto con largo anticipo e nemmeno far attivare quella clausola che ci sarebbe nel contratto che farebbe liberare il tecnico emiliano alla fine di questa stagione.