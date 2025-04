Oasport.it - MX2: Andrea Adamo scalda i motori per il GP di Sardegna. Obiettivo? Scalare la classifica

Una sola parola: rilancio. Quanto successo due settimane al GP d’Europa non può avere forgiato, pronto a disputare un altro weekend da leader al GP di, quarta tappa valida per il Mondiale 2025 di Motocross, classe MX2, in scena presso il circuito di Riola Sardo.Il centauro siciliano è reduce dai due piazzamenti in top 3 – precisamente un secondo e un primo posto – ottenuti in quel di St Jean d’Angely. Un ruolino di marcia decisamente positivo che ha permesso al pilota in forza al team KTM di guadagnare punti preziosi in otticapiloti.Al momento non a caso il nativo di Erice si trova al quarto posto con 124 punti complessivi, appena nove lunghezze di distacco dall’attuale leader Liam Everts (Husqvarna), primo con 135 davanti a Simon Langenfelder (KTM), secondo on 132 precedendo Kay de Wolf (Husqvarna), terzo con 130.