Agi.it - Ci fu un "urto preliminare" tra l'auto dei carabinieri e lo scooter di Ramy. Una contro-perizia smentisce la procura

AGI - La notte del 24 novembre 2024 l'tra l'deie loa bordo del quale viaggiavano Fares Bouzidi eElgaml “avvenne non vicino al palo semaforico ma in via Ripamonti, poco prima dell'intersezione quando i due veicoli erano affiancati”. Ci fu dunque un contatto “” tra la Giulietta e lo. È la conclusione a cui è giunto l'ingegnere Matteo Villaraggia che ha svolto una-consulenza per conto dell'avvocata Barbara Indovina, che assiste i familiari del giovane morto, arrivando a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal consulente della, Marco Romaniello, nell'ambito dell'indagine in cui perse la vita il ragazzo di 19 anni dopo un lungo inseguimento dei militari dell'Arma. Conclusioni, elaborate mediante un software, che sono in linea con quelle esposte nello studio della Polizia Locale.