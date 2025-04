Lettera43.it - Si può togliere Meta AI da WhatsApp? Come renderlo meno invasivo

AI è ora disponibile su, sia su mobile che su desktop. L’intelligenza artificiale diappareun’icona circolare blu nell’angolo inferiore destro dell’app eun contatto nella lista delle chat. Tuttavia, non tutti gli utenti hanno accolto positivamente questa novità e molti si chiedono se sia possibile rimuoverla.AI susi può disattivare?AI suha chiarito che la funzione è integrata e non può essere eliminata, ma esistono modi per nasconderla o disattivarne le notifiche:Archiviare la chat:qualsiasi altra conversazione su, archiviareAI la sposterà in uno spazio isolato senza ricevere notifiche.Silenziare le notifiche: entrando nella chat diAI, selezionando il nome in alto e accedendo a “Notifiche”, si può scegliere di silenziare gli avvisi per un periodo di tempo a scelta.