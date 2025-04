Un tranquillo weekend di paura | il giallo perfetto

Leggi su Liberoquotidiano.it

UNDISky Suspense ore 21 Con Burt Reynolds, Jon Voight e Ned Beatty. Regia di John Boorman. Produzione USA 1972. Durata: 1 ora e 37 minuti LA TRAMA Quattro newyorkesi, appassionati di ecologia decidono di trascorrere un"sportivo" a contatto colla natura in una zona selvaggia del profondo Sud, viaggiando in canoa tra fiumi e foreste. La vacanza si trasforma in incubo. Uno dei quattro è ucciso. Un altro è sodomizzato da due bestiali montanari, un terzo perde un braccio. Per sopravvivere non rimane che uccidere. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei grandi film degli anni settanta. Avvincente nelle scene d'azione, ribalta il mito molto americano della "natura a misura d'uomo". Qui la natura è solo feroce e assassina.