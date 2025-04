Cultweb.it - La vita da grandi, al cinema il film di Greta Scarano tratto dalla storia vera dei fratelli Tercon

Ladaè unitaliano nelle sale oggi, 3 aprile 2025, diretto dadal libro autobiografico Mia sorella mi rompe le balle – Unadi autismo normale di Damiano e Margherita.Racconta il viaggio emotivo di Irene (Matilda De Angelis), una donna che lavora in un’azienda di pannelli solari a Roma ma si sente intrappolata nella routine quotidiana e priva di stimoli creativi. La suaprende una svolta quando torna a Rimini, richiamatamadre per occuparsi di Omar (Yuri Tuci), il fratello autistico cresciuto in un ambiente estremamente protettivo. Decisa a spronarlo verso una maggiore autonomia, Irene organizza per lui una sorta di “corso accelerato per diventare adulti”. Quello che inizia come un tentativo di aiutarlo si trasforma presto in una scoperta personale: mentre Omar trova il coraggio di inseguire i propri sogni, Irene realizza di avere molto più in comune con lui di quanto immaginasse.