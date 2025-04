Ilnapolista.it - Ngonge: «Gli allenamenti di Conte? Mai fatti in nessun’altra squadra, ma ci hanno fatto diventare mostri in campo»

Oggi a CRC, radio partner della SSC Napoli, è stato ospite in studio il calciatore azzurro Cyril.Le parole di«Contro il Milan era una partita importante in casa nostra: dovevamo aggredire e far vedere da subito che siamo forti. Era normale iniziare così, perché noi siamo il Napoli. Si è visto nel primo gol come l’abbiamo preparata: si è trattato di una giocata che abbiamo provato in allenamento per tutta la settimana. L’abbiamo preparata bene ed è stata interpretata correttamente dai giocatori in.Noi che siamo entrati dalla panchina abbiamo cercato di aiutare lanella parte finale del match, portando un po’ di energia fresca. Si vedeva che facevamo fatica, perché il Milan attaccava con tanti giocatori forti, come Leao. Non era facile, ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti».