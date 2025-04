Notizie.com - Dal GF al Tribunale: Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo

è stataperall’ex fidanzato. La loro storia era nata al Grande Fratello. Dal GF alper(Ansa Foto) – notizie.comUna storia cominciata nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, ma finita in un’Aula dicon l’accusa di. E una condanna con pena sospesa.Il giudice per l’udienza preliminare deldi Roma ha condannato a un anno e otto mesi con la pena sospesa, Lucrezia Hailé, la ventiseienne accusata dadel reato di.La giovane, conosciuta dal pubblico come, avrebbe perseguitato per mesi il campione di nuoto paralimpico, fino ad arrivare a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi nell’ambito del processo celebrato con rito abbreviato.