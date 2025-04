Lanazione.it - Trionfo Danzaria alla Dance World Cup: le giovani ballerine di Montevarchi volano in finale mondiale

Arezzo, 3 aprile 2025 –Cup: lediintrionfaCup Competition” conche rappresenterà l'Italiadi Burgos -città della cultura europea 2025 in Spagna. Nella Città del teatro di Cascina (Pisa), si è svolta la “Cup Competition”, il prestigioso concorso internazionale di danza con sede centrale in Gran Bretagna (Jersey) e gare di qualificazioni nazionali in tutto il mondo dove le danzatricihanno dominato. Ora tra le società che rappresenteranno i colori italiani spicca, diretta da Maria Toth, che ha ottenuto risultati straordinari“Italy qualifier 2025”. Gli allievi si sono distinti nelle varie categorie, conquistando primi posti, e riconoscimenti speciali.