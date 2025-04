Parmatoday.it - I cinque eventi da non perdere nel week end

Leggi su Parmatoday.it

Dal teatro all'arte e l'enogastronomia. Poi un regalo per tutti gli amanti del Mulino Bianco in piazza Garibaldi. Gli appuntamenti da venerdì 4 a domenica 6 aprile. La maxi MulinoSveglia in piazza Garibaldi La MulinoSveglia in formato gigante che arriva per 3 giorni a Parma, dove è stato.