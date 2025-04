Lettera43.it - Brignone, frattura di tibia e perone: sarà operata a Milano

Pessime notizie per Federicadopo la caduta ai campionati italiani di Slalom Gigante sull’Alpe Lusia, in Val di Fassa. Come recita il comunicato della Fisi, l’esito degli esami ha evidenziato una «scomposta pluriframmentaria del piattole e della testa deldella gamba sinistra». La Tigre di La Salle, trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo l’incidente, si dovrà operare.ora trasferita alla clinica La Madonnina di, «dove verranno completati gli esami radiologici e stabilito il percorso chirurgico». Ad attenderla, il dottor Andrea Panzeri della commissione medica della Federazione italiana sport invernali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)Federica, cos’è successo ai campionati italiani: la dinamica della cadutaLe condizioni di Federicaerano apparse sin da subito piuttosto serie.