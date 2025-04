Sololaroma.it - I Friedkin tornano a Roma: doppio obiettivo tra Juventus e futuro allenatore

La proprietà dellasta tornando nella Capitale in un momento cruciale della stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, isaranno presenti per assistere al big match contro lae per prendere decisioni fondamentali suldella panchina giallorossa.sfida ChampionsDomenica 6 aprile, alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di una partita che può dire molto sulle ambizioni europee della. Il duello contro la, valido per la 31ª giornata di Serie A, è un crocevia fondamentale nella corsa alla qualificazione in Champions League. I giallorossi sono in piena rimonta e con una vittoria potrebbero addirittura scavalcare i bianconeri in classifica, alimentando il sogno di un ritorno nell’Europa che conta. Un’occasione che inon vogliono perdersi.