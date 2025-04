Ilfattoquotidiano.it - Gli uomini più ricchi del mondo? Nella classifica Forbes torna Elon Musk, seguito da Zuckerberg e Bezos. Tra gli italiani “vince” Giovanni Ferrero

La rivista americana “” ha pubblicato la suaannuale deglipiùdel. Laregistra un’impennata di miliardari a livello globale: ben 3.028, con un incremento di 247 rispetto all’anno scorso. Il patrimonio complessivo tocca la cifra di 16.100 miliardi di dollari, con una crescita di 2.000 miliardi in soli dodici mesi. In vetta c’è ancora lui,, con un patrimonio di 342 miliardi di dollari. Dietro di lui, Marke Jeff.Al primo posto, per il secondo anno consecutivo, c’è. L’imprenditore di Tesla e SpaceX ha visto lievitare il suo patrimonio di 147 miliardi in un solo anno. Dietro di lui, Markcon 216 miliardi di dollari. Chiude il podio Jeff, fondatore di Amazon, con 215 miliardi, complice il boom del cloud e il ritorno di fiamma degli investitori per l’e-commerce.