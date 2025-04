Lanazione.it - “LA VITA E’ UN VIAGGIO E CHI VIAGGIA VIVE DUE VOLTE”

Leggi su Lanazione.it

Happy Train è l’agenzia di viaggi dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Arezzo. Si trova nei pressi della stazione di Arezzo ed è specializzata in viaggi di gruppo in Italia e all’estero, gite domenicali, soggiorni mare e montagna e crociere. Ma soprattutto ed è bene rimarcarlo, è un’agenzia di viaggi aperta a tutti, non riservata ai soli ferrovieri ed è molto celebre per i soggiorni mare di gruppo a prezzi imbattibili! Un esempio su tutti: a giugno al mare in Calabria si spendono 42 € al giorno in pensione completa con bevande e spiaggia incluse!! L’agenzia offre anche servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, prenotazione di villaggi vacanze in Italia e all’estero, viaggi di nozze e aziendali. Infine, provare per credere, la gentilezza e la disponibilità di Valentina, Elisa e Antonella fanno la differenza.