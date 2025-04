Lettera43.it - Dazi Trump, la reazione dell’Ue: prime contromisure il 15 aprile

Leggi su Lettera43.it

Mentre il governo italiano si è riunito per studiare una risposta alle tariffe Usa imposte dal governo, l’Unione europea, secondo quanto riferito da fonti comunitarie, sta vagliando lada attuare. ll 9gli Stati membri saranno chiamati al voto sui controda comminare agli Stati Uniti, in caso di approvazione di una maggioranza qualificata, lemisure entreranno in vigore già dal 15, seguiti da una seconda tranche fissata per il 15 maggio.Ue: «Eravamo pronti il 12 marzo siamo pronti anche ora»Le stesse fonti hanno confermato come «eravamo pronti il 12 marzo, siamo pronti ora», sottolineando che «c’è ancora qualche consultazione in corso e poi procederemo». Le misure di ritorsione rispecchieranno le indicazioni fornite dai governi nazionali, con l’obiettivo di reagire in modo proporzionato aistatunitensi.