Sport.quotidiano.net - Juve, pazza idea Tonali: costi elevati. Senza Champions rischia anche Conceicao

Bologna, 3 aprile 2025 – Lasi guarda attorno e ha bisogno di lavorare per l’estate su un forte centrocampista. L’investimento Douglas Luiz non ha premiato e così l’è quella di prelevare un mediano forte, titolare, da affiancare a Locatelli e Thuram nelle rotazioni, con la speranza che prima o poiTeun Koopmeiners ritrovi rendimento. Il nome nella mente della dirigenza è quello di Sandrodel Newcastle, ma l’affare si preannuncia difficile pere ingaggio,se laci proverà fino alla fine, sperando che il club inglese resti fuori dallaper avere maggiori chance. Serve gruzzoletto, a meno che Douglas Luiz. Per riequilibrare la, ridarle energia a centrocampo, Cristiano Giuntoli lavora alla pista Sandro. Il mediano del Newcastle e della nazionale è tornato ad alti livelli dopo la squalifica e si è ripreso minutaggio, giocate, titolarità.