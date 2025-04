Sport.quotidiano.net - Milan-Inter, Inzaghi: “Partita ben interpretata, non era facile. Bravi i ragazzi”

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 2 aprile 2025 – Finisce in parità il primo round del derby di Coppa Italia trache si contenderanno l’accesso alla finale nel match di ritorno in programma tra tre settimane. Un uno a uno frutto di una gara nel complesso equilibrata ma al contempo spettacolare. Ad iniziare meglio questa sera sono stati i nerazzurri che nel primo quarto d’ora hanno creato un paio di buone opportunità con Correa prima e soprattutto con il colpo di testa di De Vrij poi. Pian piano, ilè uscito dal guscio con personalità e ha reso la pariglia ai nerazzurri, rendendosi a sua volta pericoloso con Leao e Abraham. L’ultimo squillo del primo tempo è stato però di marcaista: a firmarlo Frattesi che di testa ha creato qualche grattacapo a Maignan. Una scossa per la squadra di Conceiçao, che appena 2’ dopo l’inizio della ripresa è passato con il diagonale vincente di Abraham.