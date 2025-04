Amica.it - È nata la baby french manicure

La primavera è ormai arrivata e con lei la voglia di tornare a scoprire braccia e gambe, di volgere il viso al sole e di sfoggiare beauty look luminosi, colorati e frizzanti. Per lail diktat di stagione è ormai chiaro: colori pastello e nuance delicate come l’azzurro cielo, il viola lavanda, il rosa pesca e il giallo burro. Non tutti però amano questa palette, ed ecco che arriva in soccorso una variante dellaperfetta per la primavera, diversa dal solito, raffie divertente: la.Cos’è laRispetto alla variante classica, laè incentrata su una lunetta bianca extra sottile, quasi invisibile, da realizzare su unghie a mandorla o squadrate. La base è sempre rosa – più o meno chiaro e più o meno lattiginoso – e la lunetta viene realizzata con un pennello sottilissimo per creare questo look chic ed elegante.