Netanyahu ringrazia Orban: "Cpi corrotta, importante opporsi" | Il premier ungherese: "È diventata un tribunale politico"

Ilisraeliano è arrivato in Ungheria per una visita di quattro giorni. Hamas respinge l'ultima proposta di Israele per la tregua a Gaza. Ancora raid israeliani sulla Striscia