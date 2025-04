Romadailynews.it - Roma, condizioni stabili per Nanni Moretti: lieve danno cardiaco, prognosi riservata

Il regista è stato ricoverato al San Camillo per una sindrome coronarica acuta.è attualmente ricoverato all’ospedale San Camillo didopo aver accusato una sindrome coronarica acuta. Il malore si è manifestato nel tardo pomeriggio di ieri, quando il regista è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso intorno alle 18:00.Il professor Domenico Gabrielli, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia del San Camillo Forlanini, ha spiegato che “ledel paziente sono” e che “l’angioplastica coronarica eseguita d’urgenza è risultata efficace”.Il decorso post-operatorio è regolare, ilmiocardico riscontrato èe la funzionalità cardiaca è già tornata ai livelli precedenti all’evento.Gabrielli ha tuttavia precisato che, nonostante il quadro clinico favorevole, “è prudente mantenere unaper almeno 48 ore, come da prassi”.