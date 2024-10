Soldati cubani stanno combattendo con l’esercito russo in Ucraina: l’immagine-simbolo dal fronte (Di lunedì 21 ottobre 2024) A settembre 2023, le autorità de L’Avana hanno denunciato di aver scoperto una rete criminale che reclutava cittadini cubani, residenti anche nella Federazione Russa, per combattere in Ucraina. Il programma di reclutamento, come raccontato da otto reclute provenienti dall Stato centroamericano, è iniziato nella seconda metà del 202 grazie all’importante intermediazione di Vladimir Shkunov, direttore della filiale di Ul’janovsk della Società russa per l’amicizia con Cuba, nonché ricercatore leader presso l’Istituto di storia russa della regione del Volga e amministratore della pagina Facebook “Russia per i cubani”. 2018, incontro al Cremlino tra Vladimir Putin e il presidente cubano Miguel Diaz-Canel (Getty Images). Lettera43.it - Soldati cubani stanno combattendo con l’esercito russo in Ucraina: l’immagine-simbolo dal fronte Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A settembre 2023, le autorità de L’Avana hanno denunciato di aver scoperto una rete criminale che reclutava cittadini, residenti anche nella Federazione Russa, per combattere in. Il programma di reclutamento, come raccontato da otto reclute provenienti dall Stato centroamericano, è iniziato nella seconda metà del 202 grazie all’importante intermediazione di Vladimir Shkunov, direttore della filiale di Ul’janovsk della Società russa per l’amicizia con Cuba, nonché ricercatore leader presso l’Istituto di storia russa della regione del Volga e amministratore della pagina Facebook “Russia per i”. 2018, incontro al Cremlino tra Vladimir Putin e il presidente cubano Miguel Diaz-Canel (Getty Images).

