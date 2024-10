Ilfattoquotidiano.it - Gaetano mi ha fatto entrare nell’intimità della sua famiglia. Ora sono qui per dirgli addio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Qualcuno ha scritto che “la vita è l’arte dell’incontro” e iocompletamente d’accordo con questa frase. Non basta incontrarsi, ci vuole l’arte di incontrarsi. Chi mi segue sa cheun blogger che cerca di rispondere a tutti e che cerca di donare agli altri la propria verità, penso sia il dono più prezioso mostrarsi per quello che si è o si tenta di essere, con pregi e difetti annessi. Uno dei miei motti è “fingere sempre, mentire mai”, e quel fingere è di natura leopardiana, non ha nulla di ingannevole: io nel pensier mi fingo. Questo mio modo d’essere (l’unico, per me) mi ha portato a conoscere personalmente alcuni di voi, mi scrivono le persone più varie, un giorno mi ha scritto persino un generale dell’esercito! Ci siamo incontrati sui Navigli per un pranzetto. Era un generale con gli occhi azzurri, dolcissimi, non freddi, un azzurro caldo e sorridente.