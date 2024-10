Fiorello interviene in diretta a Binario 2 (che ha sostituito Viva Rai2): “Non farei mai la tv al mattino” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Debutta oggi a partire dalle 7.15 su Rai2 il programma Binario2 che sostituisce Viva Rai2. A sorpresa, a intervenire con un messaggio trasmesso durante la diretta è stato Fiorello per il suo in bocca al lupo a Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini. Fanpage.it - Fiorello interviene in diretta a Binario 2 (che ha sostituito Viva Rai2): “Non farei mai la tv al mattino” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Debutta oggi a partire dalle 7.15 suil programma2 che sostituisce. A sorpresa, a intervenire con un messaggio trasmesso durante laè statoper il suo in bocca al lupo a Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini.

