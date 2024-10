Ilgiorno.it - Delitto di Temù: tre persone e una mente (malata) sola? Perché le difese chiedono una nuova perizia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una delle due figlie di Laura Ziliani, uccisa a Temutosi (bs), viene portata in caserma dai carabinieri dopo l'arresto a Brescia, 24 settembre 2021. ANSA/Filippo Venezia, 21 ottobre 2024 – Richiesta disulla capacità di intendere e di volere del gruppo.quel gruppo, l’ex trio criminale di- che poi durante il processo di primo grado si è sfaldato sotto i colpi di un duro rimpallo di colpe - potrebbe avere agito sotto l’influsso di una sorta vizio dicollettivo, sebbene ai singoli non sia stato diagnosticato alcun problema psicopatologico. Anzi: per lo psichiatra Giacomo Filippini i tre sono “più intelligenti della media”.