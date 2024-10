Successone per Ein Prosit, evento di alta cucina tra i più interessanti al mondo (Di domenica 20 ottobre 2024) Il vice Sindaco di Udine Alessandro Venanzi commenta la chiusura della 25esima edizione di Ein Prosit: "Si chiude una delle migliori edizioni di Ein Prosit, a detta degli stessi chef ospiti a Udine, che la incoronano come uno degli eventi legati all'alta cucina più interessanti al mondo. Anno Udinetoday.it - Successone per Ein Prosit, evento di alta cucina tra i più interessanti al mondo Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il vice Sindaco di Udine Alessandro Venanzi commenta la chiusura della 25esima edizione di Ein: "Si chiude una delle migliori edizioni di Ein, a detta degli stessi chef ospiti a Udine, che la incoronano come uno degli eventi legati all'piùal. Anno

A Udine torna Ein Prosit 2024 tra gastronomia - vino e turismo - Una edizione unica quella del 2024, che intende approfondire l’attuale realtà enogastronomica mondiale, in un connubio e intreccio di proposte mai realizzato prima. . Carlo Cracco, Quique DaCosta, Niko Romito, Enrico Crippa, Mauro Uliassi, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Diego Rossi, Riccardo Camanini, Antonia Klugman, Ana Ros, Bruno Verjus, Pia Leon, Christophe Pelè, Emmanuel Renaut, ... (Ildenaro.it)

Ein Prosit dal 17 al 20 ottobre 2024 a Udine - Sponsor della manifestazione sono Crèdit Agricole Italia, Petra Farine, Ceretto, Allianz, Monograno Felicetti, Acqua Panna San Pellegrino, illycaffè, Electrolux Professional, Prontoauto, Lallier Champagne. Gli chef di questa edizione: Accursio Craparo, Alejandro Chamorro, Alessandro dal Degan, Ana Ros, Andrea Tortora, Andreas Caminada, Antonia Klugmann, Antonio Buono, Ascanio Brozzetti, Bruno ... (Udine20.it)

Ein Prosit 2024 tra eccellenze enogastronomiche e grandi chef a Udine - L’evento si conferma un punto di riferimento per il mondo del fine dining a livello internazionale. – dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – Ein Prosit, alla sua 25esima edizione, è una delle manifestazioni di più lunga data, e si conferma vetrina di prim’ordine delle nostre migliori produzioni territoriali non solamente per gli estimatori dei vini e dei sapori ... (Funweek.it)