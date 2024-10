Mondiali di Ciclismo su Pista, Viviani: “Un’argento che mi riscatta dalla penalizzazione alle Olimpiadi” (Di domenica 20 ottobre 2024) Ballerup, 20 ottobre 2024 – E’ d’argento l’ultima medaglia azzurra vinta dall’Italia ai Mondiali di Ciclismo su Pista. Elia Viviani sale sul podio nella specialità dell’Eliminazione. A margine della gara ha detto, come riporta federCiclismo.it: “Sono contento. Nelle ultime quattro edizioni Mondiali in questa specialità ho vinto due volte, un bronzo e oggi questa medaglia. Ho corso avanti, forse spendendo più del dovuto, perché sono rimasto scottato della penalizzazione in occasione delle Olimpiadi. Potevo fare meglio nell’ultimo sprint. La testa c’era, le gambe un po’ meno. Il pubblico conta e i danesi hanno fatto le cose per bene in questa edizione, arrivando pronti. Anche noi, nonostante la stagione impegnativa, abbiamo dimostrato di onorare questo appuntamento. Adesso nella Madison cercheremo di dare il massimo con animo leggero”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Brup, 20 ottobre 2024 – E’ d’argento l’ultima medaglia azzurra vinta dall’Italia aidisu. Eliasale sul podio nella specialità dell’Eliminazione. A margine della gara ha detto, come riporta feder.it: “Sono contento. Nelle ultime quattro edizioniin questa specialità ho vinto due volte, un bronzo e oggi questa medaglia. Ho corso avanti, forse spendendo più del dovuto, perché sono rimasto scottato dellain occasione delle. Potevo fare meglio nell’ultimo sprint. La testa c’era, le gambe un po’ meno. Il pubblico conta e i danesi hanno fatto le cose per bene in questa edizione, arrivando pronti. Anche noi, nonostante la stagione impegnativa, abbiamo dimostrato di onorare questo appuntamento. Adesso nella Madison cercheremo di dare il massimo con animo leggero”.

Ciclismo su pista - Viviani d’argento ai Mondiali. La Madison azzurra è sesta - Vece decima nel Keirin - Medaglia d’oro per la Germania (Kluge/Teutenberg) con 76 punti, argento per il Belgio (de Vylder/van den Bossche) con 60 punti e bronzo per la Danimarca (Larsen/Morkov) con 59 punti. Bronzo per il giapponese Kaiya Ota, che ha superato nella finalina il rappresentante di Trinidad&Tobago, Paul Nicholas. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Elia Viviani infinito - è argento nell’eliminazione! - 52: C’è Miriam Vece al via del keirin femminile che scatta con le batterie e si chiuderà nel pomeriggio con le finali. A più tardi! 12. Leth 43; Kopecky 40, Woillaston 35, Berteau 32. Tra semifinalie finali del keirin l’Italia si gioca una carta importante nella gara ad eliminazione con il veterano azzurro Elia Viviani che punta all’ennesimo podio iridato. (Oasport.it)

Ciclismo su pista - Mondiali Ballerup 2024 : Elia Viviani argento nella gara ad eliminazione - The post Ciclismo su pista, Mondiali Ballerup 2024: Elia Viviani argento nella gara ad eliminazione appeared first on SportFace. L’azzurra termina al quarto posto la seconda semifinale, andando quindi a giocarsi la finale per i piazzamenti, chiudendo così al decimo posto complessivo la gara. Viviani torna in gara dopo circa un’ora assieme a Simone Consonni nella finale della Madison, dove però ... (Sportface.it)