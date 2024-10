"Territori forti e fluidi" nel vivo (Di sabato 19 ottobre 2024) Proseguono le giornate per tutta la famiglia di "Territori forti e fluidi". Domani a Pievebovigliana (Valfornace) si parte alle 10 dall’Oasi Polverina con una passeggiata lungo il percorso del lago con la guida ambientale escursionistica Fabrizio Franconi. Alla fine "Natura Poetica" con l’attore Giovanni Moschella e la musica del maestro Lallo Pascucci. Dalle 14.30 partenza da piazza Vittorio Veneto per la visita guidata ai castagneti. Al parco Girolamo Varnelli degustazioni con la Distilleria Varnelli e presentazione del cocktail dedicato all’evento. Si potrà ammirare una mostra fotografica targata Photonica3 con i racconti dei Sibillini. Al Giardino delle Api dalle 14 mercatino dei prodotti tipici a cura della Pro Pieve. Ilrestodelcarlino.it - "Territori forti e fluidi" nel vivo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Proseguono le giornate per tutta la famiglia di "". Domani a Pievebovigliana (Valfornace) si parte alle 10 dall’Oasi Polverina con una passeggiata lungo il percorso del lago con la guida ambientale escursionistica Fabrizio Franconi. Alla fine "Natura Poetica" con l’attore Giovanni Moschella e la musica del maestro Lallo Pascucci. Dalle 14.30 partenza da piazza Vittorio Veneto per la visita guidata ai castagneti. Al parco Girolamo Varnelli degustazioni con la Distilleria Varnelli e presentazione del cocktail dedicato all’evento. Si potrà ammirare una mostra fotografica targata Photonica3 con i racconti dei Sibillini. Al Giardino delle Api dalle 14 mercatino dei prodotti tipici a cura della Pro Pieve.

