"Ha rotto le p***". Pomeriggio 5, che figuraccia davanti a Myrta Merlino. Lei gelata (Di sabato 19 ottobre 2024) "Adesso ha un po' rotto le pa**e". Attimi di imbarazzo nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda il 18 ottobre. In studio si parlava di un "mostro sacro" della musica italiana, Ornella Vanoni. Uno degli ospiti di Myrta Merlino è intervenuto nel dibattito, esprimendo un giudizio piuttosto colorito sulla cantante. La presentatrice del programma è stata colta di sorpresa e subito dopo ha preso le distanze dall'ospite, definendo quelle parole "un'eresia". D'accordo con Merlino anche gli altri ospiti del programma. Tra questi Rosanna Cancellieri e Alessandro Cecchi Paone. Tuttavia, la vicenda ha fatto discutere sul web, dove molti fan di Vanoni hanno manifestati il proprio disappunto. Leggi anche: Terribile incidente: l'autista si accascia e il bus si schianta: decine tra morti e feriti Patrizia Groppelli spiazza tutti a Pomeriggio Cinque.

